В Белоруссии вновь задержан блогер Тихановский, планировавший выдвигаться в президенты

Сергей Тихановский Фото: epa/vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Сергей Тихановский. Кадры задержания попали на видеотрансляцию встречи блогера с жителями города, сообщает Tut.by со ссылкой на Twitter YouTube-канала "Страна для жизни".

"Вместе с Сергеем Тихановским задержан и оператор", - говорится в сообщении.

Тихановский шел по площади, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: "Сергей, подождите". Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

"Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них", - рассказали очевидцы.

Согласно видео, в какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать "Сергей, уходи", но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Как сообщалось, сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четверых претендентов-женщин. Одна из них - жена Сергея Тихановского Светлана. Тихановский сам планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако был задержан.

Тихановского задержали 6 мая под Могилевом. Формальным основанием для его задержания стало вынесенное в начале января 2020 года постановление суда Советского района Гомеля об административном аресте на 15 суток. По решению суда Тихановский был осужден по части 1 статьи 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии) за участие и освещение минской акции против интеграции с Россией 20 декабря 2019 года.

Во время отбывания наказания состоялись еще два судебных процесса, на каждом из которых блогер получил по 15 дней ареста.

Находясь в изоляторе временного содержания в Гомеле, Тихановский заявил, что будет участвовать в президентских выборах.

20 мая сообщалось, что отбывавший административный арест Тихановский, был освобожден.