Тихановская призвала своих сторонников не выходить на акции протеста

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади на акции протеста.

"С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия, я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности", - сказала Тихановская в своем видеообращении, опубликованном во вторник.

Накануне Тихановская утверждала, что не собирается уезжать из Белоруссии, однако во вторник стало известно, что она покинула страну.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, подчеркнув, что у нее "не было выбора". Ковалькова отметила, что отъезд Тихановской "позволил освободить Марию Мороз (начальника ее штаба, задержанную ранее в Белоруссии - ИФ), которая была заложницей в этой ситуации".

Позже сама Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что приняла решение уехать из Белоруссии "абсолютно самостоятельно". "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. Несогласные с этими результатами жители Белоруссии стали выходить на акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами.