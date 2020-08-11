Соратники Тихановской заявили, что с ней общались в ЦИК два силовика

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что накануне Тихановская в течение трех часов общалась в кабинете главы ЦИК Белоруссии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

Она добавила, что не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков".

При этом Колесникова отметила, что ей не известно о прямых угрозах в адрес Тихановской.

Колесникова заявила, что поддерживает выбор Тихановской, но сама остается в Минске.

Со своей стороны ряд белорусских Telegram-каналов предположил, что обращение Тихановской, возможно, было записано в кабинете Ермошиной. По их мнению, на это указывает интерьер и мебель в опубликованном видео Тихановской. В похожем интерьере давала ранее интервью и записывала обращения глава ЦИК. В частности, на видео видно, что Тихановская сидит на кожаном зеленом диване, на аналогичном диване давала ранее интервью одному из телеканалов Ермошина.

Утром во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Тихановская находится в Литве. Позже выезд Тихановской из Белоруссии официально подтвердил Госпогранкомитет республики.

Позже были опубликованы два видеообращения Тихановской. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором она призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии проходят вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.