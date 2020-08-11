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Жители Минска начали приносить цветы к месту гибели участника протеста

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Жители Белоруссии несут цветы на место гибели человека во время акции протеста в Минске, сообщает портал tut.by.

По информации издания, возле станции метро "Пушкинская", у выхода к кинотеатру "Аврора", где накануне погиб человек, находятся несколько десятков человек, лежат цветы.

Цветы вешают на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят.

В ночь на вторник в районе "Пушкинской" проходили столкновения протестующих с ОМОНом. Силовые органы использовали при разгоне спецсредства, в частности, светошумовые гранаты.

По информации МВД Белоруссии, "в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство" в сторону сотрудников правоохранительных органов, и оно взорвалось в руках активиста.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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