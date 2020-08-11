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МВД Белоруссии сообщило о 2000 задержанных за минувшую ночь

Пострадали больше двух десятков силовиков

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии за минувшие сутки были задержаны более 2000 человек, в том числе по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает "БелТА" со ссылкой на представителя МВД Ольгу Чемоданову.

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От действий протестующих пострадал 21 милиционер и военнослужащий внутренних войск, пятерым из них потребовалась госпитализация.

Данные о числе пострадавших гражданских лиц сообщит Минздрав, пообещала представитель МВД. Ранее ведомство объявило о первой жертве столкновений.

В ночь на 11 августа МВД отметило "очаговые сборы граждан в ряде городов", причем, наиболее массовые произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Люди собрались по призывам интернет-ресурсов к несанкционированным мероприятиям.

В МВД зафиксировали "факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств".

В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. "На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", - отметила Ольга Чемоданова.

Она также признала, что милиция в Минске и Новополоцке была вынуждена активно применять спецсредства.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что по событиям минувшей ночи возбуждено дело о блокировке движения транспорта. Ведомство напомнило, что уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет, и пригрозило автовладельцам изымать у них машины как вещественные доказательства.

Протесты в Минске

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Минск МВД Белоруссия Новополоцк Следственный комитет

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