Координаторов массовых беспорядков задержали в Минске

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы, сообщает госагентство БелТА.

"Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями", - сообщает агентство.

В пресс-службе МВД Белоруссии агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили факт задержания координаторов беспорядков, но подробности сообщить отказались.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.