Главы МИД стран ЕС в пятницу рассмотрят ситуацию в Белоруссии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС обсудят в пятницу события в Белоруссии, произошедшие после состоявшихся в воскресенье президентских выборов, сообщает в среду польское внешнеполитическое ведомство.

Встреча, о проведении которой попросила Варшава, пройдет в режиме видеоконференции.

Кроме того, на этой встрече министры иностранных дел рассмотрят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

В Белоруссии три ночи подряд продолжаются акции протеста и столкновения с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек попали в больницы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.