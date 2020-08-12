В Белоруссии в ночь на 12 августа задержали больше тысячи протестующих

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии в ночь на 12 августа на акциях протеста было задержано больше тысячи человек, возбуждено 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщило министерство внутренних дел страны.

Там отметили, что в ночь на среду в стране "были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах".

В Белоруссии три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек оказались в больницах. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.