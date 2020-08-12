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В Белоруссии в ночь на 12 августа задержали больше тысячи протестующих

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии в ночь на 12 августа на акциях протеста было задержано больше тысячи человек, возбуждено 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщило министерство внутренних дел страны.

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Там отметили, что в ночь на среду в стране "были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах".

В Белоруссии три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек оказались в больницах. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

Протесты в Минске

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