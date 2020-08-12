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Грузинский медик пошутил про российскую вакцину и Билла Гейтса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе заявил журналистам в среду, что "пока рано говорить об эффективности российской вакцины" от коронавируса, так как точные данные исследований еще не обнародованы.

"Согласно распространенной информации, создание вакцины в России проходило в максимально ускоренных темпах", - сказал Имнадзе. Он добавил, что сегодня во всем мире много говорят о связи вакцины для профилактики COVID-19 с планами соучредителя Microsoft Билла Гейтса, который якобы хочет чипировать людей. "Меня очень интересует, как Билл Гейтс вложит свои чипы в российскую вакцину", - пошутил Имнадзе.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, комментируя информацию о российской вакцине, заявила о необходимых исследованиях, подтверждающих ее эффективность.

"Важно, чтобы любой препарат, будут это медикаменты или вакцина, были подтверждены необходимыми исследованиями, и мы дождемся результатов этих исследований, после чего вместе с партнерскими организациями примем совместное решение", - заявила Тикарадзе в среду журналистам.

11 августа в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций. В Минздраве РФ заявляют, что вакцина безопасна.

Грузия Паата Имнадзе Билл Гейтс Екатерина Тикарадзе Минздрав Грузии Коронавирус

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