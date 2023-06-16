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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует $50 млн на разработку лекарств в Китае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Фонд Билла и Мелинды Гейтс в течение пяти лет пожертвует $50 млн пекинскому Глобальному институту по разработке лекарственных средств для здравоохранения (GHDDI), сообщает "Синьхуа".

Эти средства пойдут на поддержку разработки лекарств от инфекционных заболеваний (включая туберкулез и малярию), которыми заражаются проживающие в странах с низким и средним уровнем доходов люди, что будет способствовать улучшению ситуации в глобальном здравоохранении, говорится в сообщении фонда.

Некоммерческая исследовательская организация GHDDI была совместно основана в 2016 году правительством Пекина, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Университетом Цинхуа (один из ведущих ВУЗов страны).

Власти Пекина окажут GHDDI финансовую поддержку в том же размере. Университет Цинхуа продолжит оказывать организации помощь по созданию исследовательских платформ, внедрению в производство разработанных достижений и подготовке кадров.

Глава GHDDI и профессор Университета Цинхуа Дин Шэн сказал, что GHDDI стремится решать глобальные проблемы здравоохранения путем ускорения разработки новых лекарств.

Пекин Китай Фонд Билла и Мелинды Гейтс GHDDI США Билл Гейтс
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