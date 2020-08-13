Пропавшего в Москве координатора "Открытой России" нашли в минском СИЗО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Координатор "Открытой России" Артем Важенков, который пропал в Минске во вторник, находится в СИЗО на улице Окрестина в белорусской столице, его ожидает допрос, сообщила "Интерфаксу" в четверг глава движения Анастасия Буракова.

"Он сильно избит и сегодня написал заявление на медицинское освидетельствование. Еды не дают, воды - по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить: местоположение задержанного активно скрывали. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Артема, об этом сообщил адвокат по назначению, она присутствовала на первом допросе", - рассказала Буракова.

Во вторник государственное агентство "БелТА" опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

Позже появилась информация, что среди людей на данной записи - координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов.

Вечером 11 августа Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны". Он уже прибыл в Москву. По Важенкову МИД РФ и адвокаты "Правозащиты Открытки" продолжали вести переговоры.

Позже "БелТА" сообщила, что Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст.293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

В "Открытой России" заявили, что задержанные в Минске Игорь Рогов и Артем Важенков прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей, а не организаторов массовых беспорядков, в чем их подозревает республиканский Следственный комитет.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур проходили в Минске, а также в ряде городов три ночи подряд. Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более сотни (включая сотрудников правоохранительных органов) ранены. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны несколько российских журналистов. Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов уже вышли на свободу. Вечером 11 августа отпустили корреспондентов Znak.com Никиту Телиженко и "Медузы" Максима Солопова.