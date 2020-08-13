В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В офис "Яндекса" в Минске пришли вооруженные люди и заблокировали помещения, в которых остаются несколько сотрудников компании, сообщил осведомленный источник "Интерфакса".

В пресс-службе "Яндекса" информацию об инциденте подтвердили. Компания выясняет, что происходит.

В Минске у "Яндекса" два офиса. В одном из них работает команда такси-сервиса Uber ("Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в 2018 году).

В Минске и десятках других городов Белоруссии с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов. Акции сопровождаются столкновениями с милицией и жесткими задержаниями. Силовики используют резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Протестующие пытаются блокировать дороги.

С 9 августа и чаще ближе к ночи в стране регулярно возникают сбои с доступом к интернету. Министерство связи и информатизации Белоруссии объясняло перебои множественными кибератаками на сети местных операторов связи и сайты госорганов. Доступ в интернет был восстановлен 12 августа.