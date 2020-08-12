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МВД Белоруссии велело подчиненным "не трогать" журналистов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста. В тоже время он уточнил, что это касается тех ситуаций, где сотрудники СМИ не становятся между протестующими и силовиками.

"Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", - приводятся в официальном сообщении МВД слова Караева.

По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным в среду на рабочем совещании.

"Вопросы работы представителей белорусских СМИ, а также журналистов иностранных медиа, аккредитованных при министерстве иностранных дел, на несанкционированных массовых мероприятиях взяты на личный контроль министра внутренних дел", - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что в настоящее время в интернет-пространстве "активно муссируется тема задержаний журналистов". "В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью", - заявили в МВД.

"Пользуясь случаем, глава МВД еще раз обращается к журналистам не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жесткие столкновения", - отметили в пресс-службе ведомства.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В среду в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) заявили, что сотрудники силовых структур целенаправленно нападают на сотрудников СМИ. Там отметили, что до сих пор не вышли на свободу больше двух десятков журналистов.

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