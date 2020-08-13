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Рабочие "БелАЗа" потребовали провести встречу с руководством на стадионе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рабочие промышленного гиганта "БелАЗ" (Жодино, Минская область) потребовали провести открытое собрание с участием руководства предприятия на городском стадионе, сообщает "Onliner.by". Корреспондентов издания пустили на территорию предприятия.

"К часу дня на встречу собралось несколько сотен сотрудников, которые задают актуальные вопросы. Один из самых насущных — кому и для чего "БелАЗ "выделял автобусы. Также рабочие требуют не закрытой встречи за проходной, а открытого собрания на городском стадионе. Предложение гендиректора собраться в актовом зале было сходу отвергнуто. Список требований уточняется. Народ настроен решительно, требует, чтобы на завод ехала пресса, в том числе телевидение", - передает корреспондент издания.

Ранее в приемной завода сообщили, что забастовки на предприятии нет, но руководство решило провести встречу с коллективом и обсудить происходящее в стране.

И.о. гендиректора завода Игорь Степук заверил, что менеджмент не пытался запугать сотрудников увольнением. "Плохо, что условия диктует коллектив, а не руководство. Мы предложили людям теплый и уютный актовый зал для встречи, куда могут прийти по пять человек от каждого цеха. Но если работники не согласны, то можно рассмотреть и такой вариант (встреча на стадионе. - ИФ.)", - сказал Степук.

Он отметил, что каждый день простоя завода - это подарок конкурентам, потому что "БелАЗ" будет терять рынки, деньги, партнеров.

"БелАЗ" (принадлежит государству) - производитель тяжелой техники. На долю предприятия приходится до 30% объемов производства карьерных самосвалов в мире. На предприятии работают более 11 000 человек.

Протесты в Минске

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Жодино БелАЗ Минск Белоруссия Игорь Степук

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