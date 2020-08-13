Рабочие "БелАЗа" потребовали провести встречу с руководством на стадионе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рабочие промышленного гиганта "БелАЗ" (Жодино, Минская область) потребовали провести открытое собрание с участием руководства предприятия на городском стадионе, сообщает "Onliner.by". Корреспондентов издания пустили на территорию предприятия.

😱Сотрудники БЕЛАЗ в Жодино отказываются работать pic.twitter.com/sCpxTnChoT — Simbiblis (@Simbiblis) August 13, 2020

"К часу дня на встречу собралось несколько сотен сотрудников, которые задают актуальные вопросы. Один из самых насущных — кому и для чего "БелАЗ "выделял автобусы. Также рабочие требуют не закрытой встречи за проходной, а открытого собрания на городском стадионе. Предложение гендиректора собраться в актовом зале было сходу отвергнуто. Список требований уточняется. Народ настроен решительно, требует, чтобы на завод ехала пресса, в том числе телевидение", - передает корреспондент издания.

Ранее в приемной завода сообщили, что забастовки на предприятии нет, но руководство решило провести встречу с коллективом и обсудить происходящее в стране.

И.о. гендиректора завода Игорь Степук заверил, что менеджмент не пытался запугать сотрудников увольнением. "Плохо, что условия диктует коллектив, а не руководство. Мы предложили людям теплый и уютный актовый зал для встречи, куда могут прийти по пять человек от каждого цеха. Но если работники не согласны, то можно рассмотреть и такой вариант (встреча на стадионе. - ИФ.)", - сказал Степук.

Он отметил, что каждый день простоя завода - это подарок конкурентам, потому что "БелАЗ" будет терять рынки, деньги, партнеров.

"БелАЗ" (принадлежит государству) - производитель тяжелой техники. На долю предприятия приходится до 30% объемов производства карьерных самосвалов в мире. На предприятии работают более 11 000 человек.