Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 630 475+286 886

Мэр Жодино провел встречу с горожанами после угрозы забастовки на БелАЗе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Жодинского горисполкома (Жодино, Минская обл.) Дмитрий Заблоцкий вышел в четверг вечером к протестующим горожанам, после угрозы забастовки на БелАЗ, ответил на вопросы о ситуации с задержаниями и выборами.

"На сегодняшний день в Жодино ОМОНа нет. Есть только внутренние войска, которые охраняют изолятор временного содержания на базе местной тюрьмы", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос, выступая в центре Жодино перед несколькими тысячами сограждан.

Также жодинцы задавали вопросы о полномочиях "внутренних войск", приводили примеры их агрессивных действий в адрес мирных жителей и требовали убрать их представителей из города.

На что мэр пояснил, что "сегодня из СИЗО освобождено более 500 человек. Как только будут освобождаться места там, и войска будут покидать наш город".

Между тем, Заболоцкий не ответил на вопрос о результатах голосования на президентских выборах в Жодино.

"Официальные результаты по городу Жодино будут объявлены после объявления результатов ЦИКом. Это произойдет после 18 числа. Все остальные данные - предварительные", - пояснил он.

Мэр Жодино также рассказал, что в пятницу, 14 августа, планирует ответить на все вопросы в эфире местного телевидения. Однако толпа встретила эту новость и предложение позвонить на телеканал свистом и криками "Мэр, уходи!".

Как сообщалось, несколько сотен работников ОАО "БелАЗ" вышли на акцию протеста. Они держали в руках плакаты "Мы не рабы" и требовали от руководителей предприятия и города ответов на вопросы о протестах, задержаниях и насилии на улицах города. Тогда Заблоцкий пообещал, что спецподразделения покинут город "через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий".

Вечером встреча с мэром города прошла в центре Жодино при участии нескольких тысяч жителей и работников ОАО "БелАЗ" - крупнейшего государственного предприятия Белоруссии, на долю которого приходится около 30% производства всех самосвалов в мире.

Белоруссия БелАЗ Жодино

Новости по теме

Новости

Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы "случайных людей"

Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

Что произошло за день: четверг, 13 августа

У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Больше тысячи белорусских ученых потребовали прекратить насилие

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

"Цепь солидарности" длиной около 5 км выстроилась в Минске

"Цепь солидарности" длиной около 5 км выстроилась в Минске

В Сербии задержан посол Азербайджана

Белорусские правозащитники потребовали от МВД прекратить пытки задержанных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');