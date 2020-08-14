Мэр Жодино провел встречу с горожанами после угрозы забастовки на БелАЗе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Жодинского горисполкома (Жодино, Минская обл.) Дмитрий Заблоцкий вышел в четверг вечером к протестующим горожанам, после угрозы забастовки на БелАЗ, ответил на вопросы о ситуации с задержаниями и выборами.

"На сегодняшний день в Жодино ОМОНа нет. Есть только внутренние войска, которые охраняют изолятор временного содержания на базе местной тюрьмы", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос, выступая в центре Жодино перед несколькими тысячами сограждан.

Также жодинцы задавали вопросы о полномочиях "внутренних войск", приводили примеры их агрессивных действий в адрес мирных жителей и требовали убрать их представителей из города.

На что мэр пояснил, что "сегодня из СИЗО освобождено более 500 человек. Как только будут освобождаться места там, и войска будут покидать наш город".

Между тем, Заболоцкий не ответил на вопрос о результатах голосования на президентских выборах в Жодино.

"Официальные результаты по городу Жодино будут объявлены после объявления результатов ЦИКом. Это произойдет после 18 числа. Все остальные данные - предварительные", - пояснил он.

Мэр Жодино также рассказал, что в пятницу, 14 августа, планирует ответить на все вопросы в эфире местного телевидения. Однако толпа встретила эту новость и предложение позвонить на телеканал свистом и криками "Мэр, уходи!".

Как сообщалось, несколько сотен работников ОАО "БелАЗ" вышли на акцию протеста. Они держали в руках плакаты "Мы не рабы" и требовали от руководителей предприятия и города ответов на вопросы о протестах, задержаниях и насилии на улицах города. Тогда Заблоцкий пообещал, что спецподразделения покинут город "через полчаса после того, как ему доложат, что нет угрозы захвата административных зданий".

Вечером встреча с мэром города прошла в центре Жодино при участии нескольких тысяч жителей и работников ОАО "БелАЗ" - крупнейшего государственного предприятия Белоруссии, на долю которого приходится около 30% производства всех самосвалов в мире.