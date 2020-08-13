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В Брюсселе Лукашенко призвали остановить насилие и начать перемены

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом.

"За последние месяцы белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией", - написал дипломат в официальном блоге. Он отметил, что Европа заинтересована во взаимовыгодных отношениях с восточными соседями.

Прошедшие выборы, по его мнению, "не были ни свободными, ни справедливыми", а когда избиратели выразили недоверие к результатам и стремление к переменам, произошла "вспышка репрессивного насилия".

Он повторил сделанный два дня назад призыв Евросоюза, чтобы власти Белоруссии прекратили насилие, освободили всех незаконно задержанных и вступили в диалог с обществом.

"В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения с Белоруссией и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном Совете по иностранным делам", - сообщил Боррель.

Акции против насилия в Минске

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Жозеп Боррель Евросоюз Александр Лукашенко Белоруссия

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