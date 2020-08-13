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Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков

Начальник УВД Гродненской области попросил прощения за действия силовиков
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил работников гродненского предприятия "Химволокно" простить сотрудников милиции, которые "сделали вам больно".

"Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно", - заявил Синявский, которого цитирует портал tut.by.

Сообщается, что в Гродно сотрудники "Химволокна" вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

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"Кто дал команду фас – бить безоружных людей?!" - возмущались рабочие. Из толпы доносились возгласы, что почти у каждого родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.

В Белоруссии на многих предприятиях начались стихийные митинги. Рабочие возмущены незаконными задержаниями, насилием милиции к участникам демонстраций, охватившим многие города республики после президентских выборов. Протестующие уверены в фальсификации их результатов. По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В первые ночи после выборов 9 августа митингующие в центре Минска сооружали импровизированные баррикады из подручных средств. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ходе акций протеста один человек погиб. За 10-12 августа задержано более 6 тысяч человек, в больницах находятся более 250 пострадавших.

Днем белорусы выходят на мирные акции с цветами и встают в "цепочки солидарности". Вечером и ночью сотрудники силовых структур жестко разгоняют скопления людей и задерживают всех, кто кажется подозрительным.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом.

Протесты в Минске

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Белоруссия Гродно

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