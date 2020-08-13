СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у "Яндекса" их сотрудниками

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску, в ГУВД Мингорисполкома и Комитете госконтроля Белоруссии отрицают, что обыски в минских офисах компании "Яндекс" проводят их сотрудники.

"Управление СК по городу Минску не располагают сведениями о происходящем в офисах "Яндекса". Мы там не работаем", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель минского СК Екатерина Гарлинская.

В пресс-службе Комитета госконтроля и ГУВД Мингорисполкома также не подтвердили, что в офисах "Яндекса" работают представители их ведомств.

Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы интернет-компании "Яндекс" в Минске. По его словам, внутри офисов находятся несколько сотрудников "Яндекса".

В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте, отметив, что сейчас выясняют детали произошедшего.

В Минске у "Яндекса" два офиса. В одном из них работает команда такси-сервиса Uber ("Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в 2018 году).