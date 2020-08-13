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СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у "Яндекса" их сотрудниками

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску, в ГУВД Мингорисполкома и Комитете госконтроля Белоруссии отрицают, что обыски в минских офисах компании "Яндекс" проводят их сотрудники.

"Управление СК по городу Минску не располагают сведениями о происходящем в офисах "Яндекса". Мы там не работаем", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель минского СК Екатерина Гарлинская.

В пресс-службе Комитета госконтроля и ГУВД Мингорисполкома также не подтвердили, что в офисах "Яндекса" работают представители их ведомств.

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Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы интернет-компании "Яндекс" в Минске. По его словам, внутри офисов находятся несколько сотрудников "Яндекса".

В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте, отметив, что сейчас выясняют детали произошедшего.

В Минске у "Яндекса" два офиса. В одном из них работает команда такси-сервиса Uber ("Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в 2018 году).

Ситуация после выборов в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

К утру четверга в стране задержали более 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 человек попали в больницы. По данным МВД Белоруссии, за время протестных акций пострадали более сотни сотрудников правоохранительных органов.

В день президентский выборов в Белоруссии возникли серьезные сбои в работе интернета. Минсвязи страны объяснило их множественными кибератаками на сети местных операторов связи и сайты госорганов. Доступ в интернет был восстановлен 12 августа.

Белоруссия Яндекс

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