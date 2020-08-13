СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у "Яндекса" их сотрудниками
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску, в ГУВД Мингорисполкома и Комитете госконтроля Белоруссии отрицают, что обыски в минских офисах компании "Яндекс" проводят их сотрудники.
"Управление СК по городу Минску не располагают сведениями о происходящем в офисах "Яндекса". Мы там не работаем", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель минского СК Екатерина Гарлинская.
В пресс-службе Комитета госконтроля и ГУВД Мингорисполкома также не подтвердили, что в офисах "Яндекса" работают представители их ведомств.
Ранее в четверг осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что вооруженные люди заблокировали офисы интернет-компании "Яндекс" в Минске. По его словам, внутри офисов находятся несколько сотрудников "Яндекса".
В пресс-службе компании "Интерфаксу" подтвердили информацию об инциденте, отметив, что сейчас выясняют детали произошедшего.
В Минске у "Яндекса" два офиса. В одном из них работает команда такси-сервиса Uber ("Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в 2018 году).
Ситуация после выборов в Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, которые сопровождаются столкновениями манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.
К утру четверга в стране задержали более 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 человек попали в больницы. По данным МВД Белоруссии, за время протестных акций пострадали более сотни сотрудников правоохранительных органов.
В день президентский выборов в Белоруссии возникли серьезные сбои в работе интернета. Минсвязи страны объяснило их множественными кибератаками на сети местных операторов связи и сайты госорганов. Доступ в интернет был восстановлен 12 августа.