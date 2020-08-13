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В Госдуме потребовали защитить сотрудников "Яндекса" в Белоруссии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Член Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что необходимо потребовать от властей Белоруссии восстановления законности в отношении минских офисов "Яндекса", куда пришли вооруженные люди.

"Мы должны потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении "Яндекса", - написал Горелкин в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее сообщалось, что в два минских офиса "Яндекса" пришли неизвестные вооруженные люди и заблокировали их.

Горелкин выразил надежду, что никто из сотрудников "Яндекса" не пострадает. "Но в любом случае Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям", - подчеркнул он.

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По его словам, "некоторое время назад можно было еще сказать, что "Яндекс" - скорее голландская компания". "Но теперь, после известных изменений в структуре компании, "Яндекс" - российский... Никому в России сейчас не должно быть все равно, что происходит с минским офисом "Яндекса", - заявил депутат.

По его мнению, "появление вооруженных людей в офисе "Яндекса" - это наглядная иллюстрация к заявлениям, что "Белоруссия - IT-заповедник" и "европейская Кремниевая долина". "Власти Белоруссии хвастались, что привлекли сотни резидентов в свой парк высоких технологий с особым правовым режимом. Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения", - написал депутат.

Горелкин известен как автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Законопроектом предусматривалось, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивалась 20% голосующих акций. Правительство в отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

После того, как законопроект Горелкина был в прошлом году внесен в Госдуму, совет директоров "Яндекса" 18 ноября 2019 года представил новую схему корпоративного управления. Главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от ПАО Сбербанк. В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них.

В феврале законопроект был возвращен Горелкину на доработку.

Госдума Белоруссия Яндекс

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