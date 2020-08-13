Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в "Яндексе"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российское посольство в Минске ждет от белорусской стороны информации о причинах обысков в офисах "Яндекса", сообщил представитель дипмиссии.

Ранее в "Яндексе" проинформировал посольство, что три офиса компании в Минске посетили сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. "На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы", добавил дипломат.

"Важно уточнить причины внимания к деятельности компании, которое проявили местные службы", - подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно, что минские офисы "Яндекса", в том числе тот, где работает Uber, заблокировали вооруженные люди, которые не выпускали сотрудников компании. Во второй половине дня "Яндекс" сообщил, что посетители представились сотрудниками ГУБОПиК Белоруссии и провели обыски, но не изъяли ни оборудования, ни документов. Основания для обыска в протоколах не были детализированы. После обысков вооруженные люди ушли.