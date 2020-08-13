Белорусские правозащитники потребовали от МВД прекратить пытки задержанных

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Белорусские правозащитные организации выступили с обращением к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить жестокое обращение с людьми, задержанными в ходе акций протеста.

"Мы, представители белорусских правозащитных организаций, требуем немедленно прекратить любые акты пыток и жестокого обращения при содержании людей в РУВД, ИВС, ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - ИФ), а также при перевозке их к местам принудительного содержания", - говорится в заявлении. Оно размещено на портале организации "Правовая инициатива".

Кроме того, правозащитники призывают освободить всех задержанных в связи с невозможностью обеспечить им гуманные условия содержания, соответствующие международным договорам и законодательству Белоруссии, а также расследовать все случаи жестокого обращения и пыток в РУВД, ИВС, ЦИП и во время перевозки их к местам принудительного содержания.

Правозащитники ссылаются на информацию, которую они получают от людей, освободившихся из Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. От них "стало известно о том, что задержанные за участие в мирных акциях протеста 9, 10 и 11 августа находятся в бесчеловечных условиях, многие подвергаются пыткам. Людей избивают, держат в переполненных камерах: по 40-50 человек в камере, рассчитанной только на 4-6 человек, из-за чего невозможно спать ночью, людям не хватает воздуха и пространства", говорится в письме.

"Также сообщается, что людей не кормят, а при попытке присесть днем начинают избивать. Очень много людей из ЦИП увозят машины скорой помощи. (...) Имеются многочисленные свидетельства жестокости, насилия и беспричинного применения физической силы и специальных средств к людям, которые содержатся на территории отделений милиции в ожидании оформления необходимых процессуальных документов", - констатируют правозащитники.

Они отмечают, что такие действия "являются жестоким обращением и пытками, которые недопустимы и должны быть прекращены".

Обращение подписали 12 организаций, среди них "Белорусский Хельсинский комитет", "Белорусская ассоциация журналистов", Правозащитный центр "Весна".

В Белоруссии с 9 августа проходят стычки участников акций протеста с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%. Общее количество задержанных в ходе акций протеста к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек.