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Священника из Минска вызвали в ОВД после публикации данных о силовиках

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Клирик римско-католической церкви Игорь Лачук, проживающий в Минске, опубликовал данные ряда сотрудников белорусских правоохранительных органов, которые участвовали в подавлении протестов, начавшихся в стране после выборов президента 9 августа.

У себя в фейсбуке священник делал репосты публикаций с фотографиями, имена и домашними адресами сотрудников силовых органов. В результате в четверг он получил приглашение в районное отделение внутренних дел "для разъяснительной беседы", о чем проинформировал своих подписчиков.

С начала недели в Белоруссии проходят акции протеста против объявленных итогов президентских выборов. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%. МВД Белоруссии сообщило о задержании 6,7 тыс. человек за время протестных акций.

Акции против насилия в Минске

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Минск Белоруссия

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