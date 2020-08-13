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Больше тысячи белорусских ученых потребовали прекратить насилие

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU -Более тысячи белорусских ученых и преподавателей подписали обращение к властям с требованием прекратить насилие в отношении демонстрантов и освободить задержанных в ходе протестных акций. Обращение опубликовало издание "Onliner.by".

"Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь", - говорится в обращении.

Ученые заявили также, что не доверяют объявленным итогам президентских выборов, осудили применение насилия и спецсредств силовиками, а также выступили против отключений интернета.

Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков после появления этого обращения вызвал директоров институтов и потребовал навести порядок и обвинил молодежь в "неуправляемости".

"Что они делают в лабораториях - никто не знает. Представляете, "ученые против насилия". И это началось с академии наук!" - цитирует издание.

Протесты в Белоруссии начались с вечера 9 августа после публикации предварительных итогов президентских выборов. Акции сопровождаются многочисленными столкновениями с милицией и массовыми задержаниями. Днем люди начали выходить на улицы в белой одежде и с цветами и выстраиваться в "цепочки солидарности". 13 августа на предприятиях начались стихийные митинги и забастовки.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Академия наук Владимир Гусаков

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