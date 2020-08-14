Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

В Госдуме освобождение задержанных назвали игрой властей Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Освобождение части задержанных и извинения главы МВД Белоруссии - это игра властей, а не изменение политики, переговоры с оппозицией стали бы проявлением слабости, считает председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Освобождение части задержанных, извинения МВД - определенная игра, которую власти сейчас ведут, но это не такие переговоры, которые могут изменить выбранный Лукашенко курс", - сказал он "Интерфаксу".

Он убежден, что "если начнутся переговоры с протестующими, как было на Украине, например, по типу Януковича 2014-го года, это значит, что песенка спета".

"Как только оппозиционеры почувствуют слабость, например, в рамках переговорного процесса, который предложили Польша и Прибалтика, тогда сразу выведут людей, подкупят силовиков, и дальше поехали - провокации, стрельба, костры", - прогнозирует депутат.

"Вот в таком смысле переговоры бессмысленны, а извинения силовиков перед родителями, освобождение части задержанных, тем более, с подпиской о том, что не будут участвовать больше в беспорядках, это нормальный процесс", - считает он.

Протесты в Минске

22
Леонид Калашников Белоруссия МВД Польша Виктор Янукович Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

ВВП еврозоны в апреле-июне упал на 12,1%

Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Белоруссия выразила готовность к диалогу о событиях в стране

СМИ сообщили о задержании в Чехии российского дипломата

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Задержанных на акциях протеста в Минске начали освобождать

Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Что случилось этой ночью: пятница, 14 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');