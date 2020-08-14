В Госдуме освобождение задержанных назвали игрой властей Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Освобождение части задержанных и извинения главы МВД Белоруссии - это игра властей, а не изменение политики, переговоры с оппозицией стали бы проявлением слабости, считает председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Освобождение части задержанных, извинения МВД - определенная игра, которую власти сейчас ведут, но это не такие переговоры, которые могут изменить выбранный Лукашенко курс", - сказал он "Интерфаксу".

Он убежден, что "если начнутся переговоры с протестующими, как было на Украине, например, по типу Януковича 2014-го года, это значит, что песенка спета".

"Как только оппозиционеры почувствуют слабость, например, в рамках переговорного процесса, который предложили Польша и Прибалтика, тогда сразу выведут людей, подкупят силовиков, и дальше поехали - провокации, стрельба, костры", - прогнозирует депутат.

"Вот в таком смысле переговоры бессмысленны, а извинения силовиков перед родителями, освобождение части задержанных, тем более, с подпиской о том, что не будут участвовать больше в беспорядках, это нормальный процесс", - считает он.