Глава МВД Белоруссии извинился за травмы "случайных людей"

Спикер верхней палаты парламента заявила, что Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", "попавшие под раздачу", и принес свои извинения. Он заявил это в эфире Общенационального телевидения.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто случайно "оказался рядом и не успел вовремя отскочить".

Глава МВД считает, что нужно быстрее отпускать задержанных. По его словам, милиция уже начала это делать и даже не на всех задержанных завели административные дела.

Министр также заверил, что он всегда выступал против любого насилия над журналистами и за цивилизованное освещение событий. "Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло", - посоветовал он.

Караев отметил, что с 10 августа протесты перестали быть мирными, протестующие совершали набеги и наезды на милицию, а 11 сознательных наездов он сравнил с покушениями на убийство. Он также напомнил, что против Белоруссии идет информационная война и что при цветных революциях боевики маскируются под мирное население.

Также вечером в четверг председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обратилась к белорусам и сказала, что президент Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. Ее заявление приводит телеграм-канал "Пул Первого". Эта работа уже началась, заверила она. По ее словам, на вечер четверга были отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетних задержанных передали родителям.

По итогам трех ночей протестов и столкновений в Белоруссии были задержаны больше 6000 человек, сообщали ранее в МВД. 13 августа трудовые коллективы предприятий страны провели волну протестов и потребовали прекратить насилие. Один из протестующих погиб при взрыве неустановленного устройства в ночь на 10 августа. 12 августа в Гомеле погиб 25-летний задержанный.