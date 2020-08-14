Российско-белорусское бизнес-лобби призвало Лукашенко к переговорам

Владелец "Уралхима" Мазепин предложил президенту не упускать возможность

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Основной акционер "Уралхима" Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета (РБДС) призвал руководство Белоруссии и Александра Лукашенко немедленно прекратить насилие и начать переговоры с оппозицией. Он предупредил, что возможность выхода из кризиса может быть упущена.

"Первое, к чему мы призываем руководство Беларуси, - немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв - к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных", - говорится в заявлении Мазепина, председателя РБДС.

Он отметил, что у протестующих нет очевидного лидера, поэтому в сложившейся ситуации власти не с кем вести диалог.

Лукашенко он призвал "признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности". "Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена", - предостерег предприниматель.

Российские власти Мазепин попросил не оставаться "в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Беларуси, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы".

Российско-Белорусский деловой совет готов выступать в качестве возможной площадки для мирного диалога, заверил Мазепин.

Мазепин родился в Минске и окончил Минское суворовское военное училище. Сейчас он является основным владельцем группы "Уралхим", а также вместе с бывшим однокурсником по училищу контролирует одного из крупнейших в мире производителей хлоркалия - "Уралкалий". Белоруссия также является крупным производителем калийных удобрений. До 2013 года "Уралкалий" и "Беларуськалий" продавали свою продукцию на мировой рынок через совместного трейдера.

Мазепин входит в бюро правления РСПП.

В Белоруссии с вечера 9 августа люди протестуют против фальсификации результатов президентских выборов. Протесты сопровождались столкновениями с милицией, насилием и массовыми задержаниями. Затем люди начали протестовать против насилия и требовать освобождения задержанных и вообще всех политзаключенных. С 13 августа в стране начались стихийные протесты на предприятиях. Вечером в четверг президент Александр Лукашенко через спикера верхней палаты парламента Наталью Кочанову передал, что услышал голос трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми случаями задержаний.