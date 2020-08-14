Еврокомиссия купит до 400 млн доз вакцины от коронавируса у AstraZeneca
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия подписала первое соглашение о закупке у британской фармацевтической компании AstraZeneca до 400 млн доз будущей вакцины от коронавируса, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Вакцина разработана совместно с учеными Оксфордского университета.
В июне Еврокомиссия обнародовала европейскую стратегию по ускорению создания, производства и распределения эффективной и безопасной вакцины от COVID-19.