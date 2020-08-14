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Еврокомиссия купит до 400 млн доз вакцины от коронавируса у AstraZeneca

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия подписала первое соглашение о закупке у британской фармацевтической компании AstraZeneca до 400 млн доз будущей вакцины от коронавируса, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Вакцина разработана совместно с учеными Оксфордского университета.

В июне Еврокомиссия обнародовала европейскую стратегию по ускорению создания, производства и распределения эффективной и безопасной вакцины от COVID-19.

Хроника коронавируса. Август.

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Начальная школа в центре Йоханнесбурга продолжает работу в условиях пандемии коронавируса, обеспечивая социальную дистанцию для школьников
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Великобритания Оксфорд коронавирус AstraZeneca

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