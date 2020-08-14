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Строители Петриковского ГОКа в Белоруссии объявили забастовку

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Строители Петриковского горнообогатительного комбината (ГОК, входит в состав "Беларуськалия") объявили бессрочную забастовку и потребовали провести новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.

Они заявили, что солидарны с общереспубликанской забастовкой. Они будут бастовать до тех пор, пока на улицах не прекратится кровопролитие, не прекратятся незаконные задержания, не будут освобождены все политзаключенные. Также они требуют расследования всех незаконных задержаний и избиений и наказания виновных.

Инвестиции "Беларуськалия" в строительство Петриковского ГОКа превышают $1,5 млрд. Мощности ГОКа составят 1,5 млн тонн с возможностью роста до 3 млн тонн.

Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на крупных белорусских предприятиях, которые многие называют забастовками. К распространяющейся акции уже присоединились практически все крупные промышленные, строительные, нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия.

Президент Александр Лукашенко утром в пятницу заявил, что делаются попытки "раскачать трудовые коллективы", но, по его сведениям, желающих бастовать немного. Он также предупредил, что забастовки приведут к проблемам при перезапуске производства и что этим воспользуются иностранные конкуренты.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Петриковский ГОК Беларуськалий Алекснадр Лукашенко Белоруссия

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