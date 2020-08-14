Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

Протест перед посольством Белоруссии в Риге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти в стране.

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Белоруссии, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", - говорится в ее заявлении, распространенном в пятницу.

Тихановская также призвала европейские страны помочь в организации диалога с белорусскими властями.

Кандидат отметила, что в координационный совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. "Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - добавила она.

"Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти - трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества", - продолжила Тихановская.

Кроме того она призвала власти показать готовность к диалогу с народом. "Это значит - отпустить всех задержанных. Это значит - убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит - возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей", - сказала она.

Также Тихановская выразила соболезнования пострадавшим на акциях протеста и призвала силовиков не исполнять преступные приказы. "Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить республике Белоруссии и своему народу. Мы, люди, будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа", - резюмировала она.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборам за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. По данным ЦИК, Андрей Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.