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Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина подтвердила, что видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской перед ее отъездом из страны было сделано в личном кабинете главы ЦИК.

"Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", - заявила Ермошина в интервью газете "Комсомольская правда в Беларуси".

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Отвечая на уточняющий вопрос, как получилось, что Тихановская была в кабинете без Ермошиной, глава ЦИК сказала: "Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла".

Во вторник после отъезда Тихановской в Литву было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает Белоруссию, во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. На видео видно, что свое заявление Тихановская зачитывает с листка. Эти два видеообращения были опубликованы и на сайте госагенства БелТА, которое до этого вообще не освещало деятельность Тихановской и ее заявления.

Вскоре после этого ряд наблюдателей предположили, что видеообращение было записано в ЦИК, куда Тихановская понесла жалобу на итоги выборов. На это указывал интерьер и мебель в опубликованном видео Тихановской. В похожем интерьере давала ранее интервью и записывала обращения глава ЦИК.

В частности, на кадрах видно, что Тихановская сидит на кожаном зеленом диване, на аналогичном диване давала ранее интервью одному из телеканалов Ермошина.

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Белоруссия Светлана Тихановская Лидия Ермошина

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