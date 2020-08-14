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SEC начала проверять китайский видеосервис iQiyi

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверять китайский сервис потокового видео по подписке iQiyi, аналог Netflix. О проверке сообщила сама китайская компания. На этом заявлении ADR компании, торгующиеся на Nasdaq, подешевели на 13%.

Бумаги Baidu, основного акционера iQiyi, подешевели на 5,6% в Нью-Йорке.

В апреле аналитики Wolfpack Research поставили под сомнение данные iQiyi о количестве ее клиентов, продажах, расходах и сделках. 13 августа iQiyi сообщила, что SEC потребовала у компании информацию о ее финансовой и операционной деятельности за период с января 2018 года, а также документы, касающиеся приобретений и инвестиций, на которые обратила внимание Wolfpack.

iQiyi добавила, что привлекла профессиональных консультантов для проведения внутренней проверки, в рамках которой будут исследованы все аспекты, упомянутые Wolfpack.

Финдиректор iQiyi Ван Сяодун сообщил инвесторам, что запрос от американских властей поступил спустя "пару недель" после появления отчета Wolfpack. Тем не менее, китайская компания не стала упоминать об этом в мае, когда публиковала квартальную отчетность, пишет The Wall Street Journal.

В апреле iQiyi заявила, что компания привержена высоким стандартам управления и внутреннего контроля, отмечая, что отчет Wolfpack содержит "ряд ошибок, неподтвержденных заявлений, а также неправильных заключений и интерпретаций".

Американские регуляторы начали более внимательно относиться к китайским компаниям, имеющим листинг в США, после скандала с Luckin Coffee - конкурентом Starbucks в КНР. Luckin Coffee, которая в прошлом году провела одно из крупнейших IPO на Nasdaq, в апреле этого года призналась в завышении данных о продажах, после чего, Nasdaq объявила о делистинге ее акций.

Нежелание китайских компаний предоставлять американским регуляторам доступ к их аудиторской документации стало серьезной проблемой. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил план, в соответствии с которым, китайским компаниям придется привести свои операции в соответствие с аудиторскими требованиями в США к 2022 году или отказаться от листинга в США.

Китай iQiyi Baidu США SEC Nasdaq Wolfpack Research

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