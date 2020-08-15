Зюганов призвал к активным мерам поддержки Белоруссии со стороны РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости более активной позиции России для предотвращения "оранжевой революции" в Белоруссии.

"Я настаиваю на проведении самых энергичных мер по поддержке стабильности и безопасности братской Белоруссии со стороны РФ", - сказал он "Интерфаксу".

Политик считает, что ситуация в Белоруссии будет решаться в течение ближайших двух-трех дней.

Зюганов также отметил, что говорит о политической поддержке, а не о какой-либо еще, так как "сегодня политический дефолт разыгрывается в братской Белоруссии".

"Мы должны все прекрасно осознавать, что речь идет не просто о выборах президента, а о попытке "оранжевой революции", этой проказы, которой были парализованы многие страны - еще недавно наши союзники", - сказал лидер КПРФ.

По его мнению, "со стороны наблюдать за этой трагедией никто из нас не имеет права".

Он считает, что необходима срочная встреча президента РФ, руководства Совета Федерации и Госдумы, лидеров политических парламентских партий.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами прошедших в стране выборов главы государства.

Накануне ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

С 9 августа на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, порядка 250 были госпитализированы с различными травмами, один человек, по официальной информации, погиб.