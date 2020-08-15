Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

Зюганов призвал к активным мерам поддержки Белоруссии со стороны РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости более активной позиции России для предотвращения "оранжевой революции" в Белоруссии.

"Я настаиваю на проведении самых энергичных мер по поддержке стабильности и безопасности братской Белоруссии со стороны РФ", - сказал он "Интерфаксу".

Политик считает, что ситуация в Белоруссии будет решаться в течение ближайших двух-трех дней.

Зюганов также отметил, что говорит о политической поддержке, а не о какой-либо еще, так как "сегодня политический дефолт разыгрывается в братской Белоруссии".

"Мы должны все прекрасно осознавать, что речь идет не просто о выборах президента, а о попытке "оранжевой революции", этой проказы, которой были парализованы многие страны - еще недавно наши союзники", - сказал лидер КПРФ.

По его мнению, "со стороны наблюдать за этой трагедией никто из нас не имеет права".

Он считает, что необходима срочная встреча президента РФ, руководства Совета Федерации и Госдумы, лидеров политических парламентских партий.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами прошедших в стране выборов главы государства.

В миреШестой день протестов в Белоруссии прошел без разгонов и задержанийЧитать подробнее

Накануне ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

С 9 августа на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, порядка 250 были госпитализированы с различными травмами, один человек, по официальной информации, погиб.

Акции против насилия в Минске

10
Белоруссия КПРФ Геннадий Зюганов

Новости по теме

Новости

Президент Белоруссии заявил о внешнем вмешательстве в события в стране

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Зеленский счел несправедливым решение Белоруссии выдать задержанных России

Что случилось этой ночью: суббота, 15 августа

Совбез ООН не принял резолюцию США по иранскому оружейному эмбарго

Совбез ООН не принял резолюцию США по иранскому оружейному эмбарго

Шестой день протестов в Белоруссии прошел без разгонов и задержаний

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

Киев заявил о невозможности экстрадиции "вагнеровцев" на Украину

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');