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Штаб Тихановской объявил о формировании совета для трансфера власти в Белоруссии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии находящейся в Литве Светланы Тихановской сообщил о начале формирования координационного совета для трансфера президентской власти. Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Тихановской.

"Мы начинаем формирование Координационного совета. Это - расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в заявлении.

Там же сообщается, что начат прием заявок от потенциальных членов совета. В штабе отмечают, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

В начале минувшей недели стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию. Во вторник после отъезда экс-кандидата в Литву было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает страну, во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. Свое заявление Тихановская зачитывала с листка.

Сообщалось также, что президент Литвы Гитанас Науседа пообщался по телефону с приехавшей в Литву Тихановской и обсудил с ней предложенный им план помощи Белоруссии.

Науседа в минувшую среду представил план из трех пунктов, в котором предлагается, чтобы власти Белоруссии прекратили применение насилия против своих граждан, освободили всех задержанных, а Лукашенко согласился на создание "национального совета" с участием представителей властей и гражданского общества.

Ранее, 14 августа, Тихановская предложила создать координационный совет для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

В стране с 9 августа проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем ЦИК Белоруссии утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская - 10,12%.

Белоруссия Светлана Тихановская

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