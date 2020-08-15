В Минске протестующие пришли к зданиям государственных телеканалов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Акции протеста проходят в Минске у зданий двух крупнейших государственных телеканалов - "Беларусь 1" и ОНТ, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

Судя по распространенным в соцсетях видео, около здания "Беларусь 1" собралось около 300 человек, у здания ОНТ - несколько десятков человек. Собравшиеся скандируют "Правду", "Жыве Беларусь" и держат плакаты, осуждающие насилие.

Портал TUT.BY сообщает, что около шести часов вечера к зданию Белтелерадиокомпании приехали Наталья Кочанова (глава Совета республики, экс-руководитель администрации президента - ИФ) и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Они под крики людей "Правду!" и "Позор!" зашли в здание.

Отмечается, что встреча с сотрудниками коллектива "Беларусь 1" проходит за закрытыми дверями. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.

В телеграм-каналах сообщается, что сотрудники Белтелерадиокомпании выступили с заявлением о намерении начать забастовку с понедельника. Количество протестующих около здания БТ уже превысило тысячу человек, сообщают очевидцы.

Сотрудник телевидения подтвердил изданию "Наша нива", что на понедельник планировалась забастовка, однако чат, в котором обсуждался текст заявления, был раскрыт. "Особо активным заблокировали пропуска, чтобы не было активных людей на встрече", - сказал он.

Портал TUT.BY сообщил, что около 18.30 из здания вышла режиссер телеканала "Беларусь 3" Наталья Бибикова. Она рассказала, что на встрече присутствуют примерно 40 сотрудников БТ. Они спрашивают у Кочановой и Эйсмонт, "как они могли такое допустить, почему они не показывают правду".

"В ответ льется вода водой, результата не будет от этой встречи. Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет", - цитирует портал Бибикову.

Тем временем, у здания на Макаенка, 9 (там базируется телеканал "Беларусь 24") начался стихийный мирный митинг. Приехал экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он взял у людей плакат "Покажите людям правду" и встал с митингующими в один ряд. К 18.30 здесь собралось несколько сотен человек. Люди продолжают подходить.

Телеканал Белсат в прямым эфире утверждает, что сотрудники Белтелерадиокомпании приняли решение о проведении забастовки с 17 августа в знак протеста против насилия в отношении участников массовых акций и с требованием провести повторные выборы президента.

Ранее сообщалось, что около десяти сотрудников Белтелерадиокомпании и ОНТ уволились в знак протеста против насилия над мирными демонстрантами.