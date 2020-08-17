Генпрокуратура Белоруссии опубликовала списки арестованных

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии получает многочисленные жалобы на превышение власти силовиками, эти заявления она перенаправляет в Следственный комитет республики, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Ведомство опубликовало списки тех, кого арестовали за участие в акциях.

Генпрокуратура также получает жалобы людей, которые не могут найти своих родственников после массовых акций прошлой неделе.

В сотрудничестве с МВД надзорное ведомство освободило почти всех граждан, которые были задержаны по административным дела за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Список тех, кто отбывает административный арест, прокуроры опубликовали и пообещали дополнять его. В нем больше 120 фамилий.

Массовые протесты продолжаются в Белоруссии с вечера 9 августа. На улицу вышли недовольные официальными итогами президентских выборов. Несколько ночей подряд акции подавлялись силой, было задержано около 7000 человек. Глава МВД Юрий Караев 13 августа заявил, что берет на себя ответственность за травмы "случайных" прохожих, пострадавших от действий милиции. Он также объявил, что из спецприемников начнут освобождать задержанных. Задержанные жаловались на издевательства и пытки.