Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

Генпрокуратура Белоруссии опубликовала списки арестованных

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии получает многочисленные жалобы на превышение власти силовиками, эти заявления она перенаправляет в Следственный комитет республики, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Ведомство опубликовало списки тех, кого арестовали за участие в акциях.

Генпрокуратура также получает жалобы людей, которые не могут найти своих родственников после массовых акций прошлой неделе.

В сотрудничестве с МВД надзорное ведомство освободило почти всех граждан, которые были задержаны по административным дела за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Список тех, кто отбывает административный арест, прокуроры опубликовали и пообещали дополнять его. В нем больше 120 фамилий.

Массовые протесты продолжаются в Белоруссии с вечера 9 августа. На улицу вышли недовольные официальными итогами президентских выборов. Несколько ночей подряд акции подавлялись силой, было задержано около 7000 человек. Глава МВД Юрий Караев 13 августа заявил, что берет на себя ответственность за травмы "случайных" прохожих, пострадавших от действий милиции. Он также объявил, что из спецприемников начнут освобождать задержанных. Задержанные жаловались на издевательства и пытки.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Генпрокуратура МВД

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

На пути российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');