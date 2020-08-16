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Цепкало в Белоруссии стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В отношении экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало в республике возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Политик объявлен в розыск, об этом говорится в ориентировке управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома, которую штаб Цепкало передал агентству "Интерфакс". В то же время, уточнили в штабе, пока юристы Цепкало не получили официального подтверждения этой информации, "очевидно, в связи с выходными".

В субботу стало известно, что Цепкало был объявлен в розыск на территории России, это следует из базы данных розыска МВД РФ.

Претензии турецкого бизнесмена

В июне МВД Белоруссии начало доследственную проверку в отношении Цепкало. По информации Генпрокуратуры, заявление на него подал гражданин Белоруссии турецкого происхождения. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь идет о Седате Игдеджи, компании которого участвовали в застройке территории Парка высоких технологий, когда его администрацию возглавлял Цепкало.

Сам Игдеджи позже пояснил порталу tut.by, что Цепкало не заплатил ему за строительство своего дома, в результате чего группа компаний Игдеджи потеряла около $15 млн.

16 июля Игдеджи подал в суд на Цепкало за порочащие его честь и достоинство сведения, которые Цепкало озвучил во время стрима 7 июля. Таковыми Игдеджи посчитал высказывания Цепкало, касающиеся его самого, его компаний, профессиональной деятельности, и о том, что бизнесмен кроме Цепкало "кинул" "сотни людей и сотни компаний" и "продолжает обманывать".

Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала, разместил там опровержение со словами, что предыдущее видео удалено, потому что не соответствует действительности, и оплатил государственную пошлину в размере Br82,5 (около $33,6).

В регистрации отказано

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты в связи с нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, но она была отклонена.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным, 2 августа стало известно, что политик переехал в Киев. Там 12 августа он заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

Белоруссия Валерий Цепкало

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