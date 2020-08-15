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Валерия Цепкало объявили в розыск в России

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлен в розыск на территории России, следует из базы данных розыска МВД РФ.

Согласно базе министерства, Валерий Вильямович Цепкало, уроженец города Гродно республики Беларусь, 1965 года рождения разыскивается по статье УК. В базе уточняется, что Цепкало "переобъявлен в розыск", но статья УК не уточнена.

Между тем, в розыск также объявлен и белорусский журналист, блогер, автор и создатель популярных в Белоруссии телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live, на которых последнюю неделю освещались протестные акции на территории республики, Степан Путило.

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"Степан Александрович Путило, уроженец Минска республики Беларусь, 1998 года рождения разыскивается по статье УК", - следует из информации в базе данных МВД России.

Ранее в субботу пресс-секретарь находящегося за пределами республики Цепкало Алексей Урбан сообщил "Интерфаксу-Запад", что белорусские власти могут возбудить в отношении политика уголовное дело и обвинить его в получении взяток.

Как сообщалось, находящийся в настоящий момент в Киеве Цепкало 12 августа заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

Белоруссия Валерий Цепкало

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