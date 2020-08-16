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Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила сотрудников СИЗО, в котором содержится ее муж Сергей Тихановский, действовать в рамках закона и проявить к нему гуманность.

"К должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение моего мужа в СИЗО, хочу обратиться с просьбой: делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность", - говорится в обращении Тихановской, размещенном на телеграм-канале "Страна для жизни".

"Я помню, что за решеткой находится не только Сергей. Там находятся Николай Статкевич и Павел Северинец, Александр Кабанов и Сергей Петрухин, Олег Моисеев и Антон Сташевский, Виктор Бабарико и его сын и многие другие политики, блогеры, члены моей команды и просто люди, которые хотят построить страну для жизни, люди, которые жестоко пострадали в результате мирных акций. Добиться их освобождения - это наша общая и самая первая задача", - подчеркнула Тихановская.

Тихановский арестован, срок содержания под стражей ему продлили до конца сентября. Блогера обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел.

Его жена, которая была кандидатом в президенты Белоруссии, сейчас находится в Литве вместе с детьми.

Белоруссии Светлана Тихановская

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