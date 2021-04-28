В Белоруссии завершили расследование дела против Тихановского и Статкевича

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении оппозиционеров Сергея Тихановского, который является мужем экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и других обвиняемых, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек", - говорится в сообщении.

Тихановскому, Сакову, Попову вменяются организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы в адрес главы Центризбиркома, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти.

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы по двум статьям: разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается", - сообщили в СК.