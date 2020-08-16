Лукашенко обвинил оппонентов в жестокости во время массовых акций

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не взял на себя ответственность за жесткий разгон массовых акций в Минске и других городах республики в первые дни после президентских выборов. Он обвинил в жестокости участников акций.

"Говорят - проявили (власти - ИФ) не то жесткость, не то жестокость на улицах. Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил? Власть? Нам она не нужна была", - заявил Лукашенко в воскресенье, выступая на митинге своих сторонников в Минске.

"Надо было остановить их. Если бы не остановили - вас бы здесь не было. Вы бы сейчас корячились перед ними. А они бы - делили и рвали страну", - добавил Лукашенко.

"Пойдете на выборы (повторные - ИФ) - это перевернет страну", - предупредил он.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Также протестующие выступают против применения насилия к активистам со стороны силовиков.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек, задержанных на акциях, до сих пор ничего не известно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.