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В больницах Белоруссии остались 150 пострадавших на протестах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии отмечает уменьшение числа пострадавших, доставленных в медучреждения после уличных акций протеста, на данный момент в больницах остается 150 человек.

"За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении Минздрава, распространенном в пятницу.

Там также проинформировали, что совместно с медицинской службой МВД налажено взаимодействие по выявлению и переводу из мест временного содержания в больницы пострадавших граждан.

"За прошедшие сутки из ЦИП (центр изоляции правонарушителей - ИФ) "Окрестина" переведено четыре человека, остальные 50 осмотрены врачами МВД. Все они находятся в удовлетворительном состоянии", - уточнили в ведомстве. Из ЦИП "Жодино" в лечебные учреждения Минской области переведено 13 граждан, госпитализированы шесть, остальным оказана амбулаторная помощь.

Минздрав продолжит совершенствовать механизмы оказания медицинской помощи в местах временного нахождения задержанных, пообещали в белорусском ведомстве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно окончательным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

Вскоре после выборов в стране начались массовые протесты несогласных с итогами голосования и стычки с правоохранительными органами. Сообщалось, что в результате свыше 200 человек пострадало, один погиб. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Белоруссия Минздрав МВД

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