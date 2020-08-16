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СМИ насчитали более 70 тыс. человек на акции в поддержку Лукашенко

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На митинг в Минске в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко пришло более семидесяти тысяч человек, сообщило госагентство БелТА.

Акция в поддержку Лукашенко прошла в воскресенье у Дома правительства.

По данным БелТА, "на начало выступления главы государства число ее участников составляло около 65 тыс. человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу выступления президента собралось уже свыше 70 тыс.".

"Вы этим показали, кто в доме хозяин", - процитировало госагентство Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии приехал на митинг в центре Минска, и заявил, что позвал своих сторонников для того, чтобы они помогли защитить страну.

Белоруссия Минск Александра Лукашенко

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