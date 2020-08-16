Путин и Лукашенко продолжили обсуждение ситуации в Белоруссии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье продолжили обсуждение ситуации в республике, в том числе с учетом оказываемого на страну давления извне, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Как передает госагентство БелТА, "президент России высказал свое видение обстановки". "Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в публикации.

Статья 4 Договора о коллективной безопасности "Если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники настоящего Договора. В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. О мерах, принятых на основании настоящей статьи, государства – участники незамедлительно известят Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. При осуществлении этих мер государства – участники будут придерживаться соответствующих положений Устава ООН.

Это уже второй за выходные разговор президентов России и Белоруссии. Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Белоруссии события, выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены.

Позднее в субботу Лукашенко заявил, что Россия пообещала всестороннюю помощь в случае внешних военных угроз.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста в связи с несогласием людей с результатами выборов в республике. По официальным данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.