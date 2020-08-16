МВД Белоруссии не исключило гибели активиста от выстрела из нелетального оружия

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего на ул. Пушкинской в Минске в ходе протестной акции Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - ответил Караев на вопрос о причинах смерти Тарайковского.

Видеоинтервью министра разместил портал TUT.BY.

Ранее МВД официально заявляло, что погибший Тарайковский скончался от взрыва неустановленного устройства, которое он держал в руках.

Между тем, в белорусских СМИ опубликованы видео, которые могут опровергнуть официальную версию о гибели Тарайковского.

Так, агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр из видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент гибели Тарайковского. Похожее видео разместило вещающее в Белоруссии "Еврорадио". На этом видео в руках человека, который упал после выстрела, не видно ничего взрывающегося. СМИ сообщали, что жена погибшего Тарайковского узнала его на этих кадрах.

Похороны Тарайковского состоялись в субботу. На станции метро "Пушкинская" в Минске прошел многотысячный митинг в его память.