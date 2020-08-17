СК Белоруссии получил 700 жалоб от избитых

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии получил больше 600 жалоб от тех, кто получил травмы при задержании и еще около ста от тех, что был травмирован уже в местах временного содержания, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Также в СК поступило 124 жалобы о применении протестующими насилия к сотрудникам правоохранительных органов и об уничтожении или повреждении служебных машин или объектов городской инфраструктуры.

Ведомство пообещало дать надлежащую правовую оценку по всем заявлениям и назначить экспертизу по фактам получения травм.

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что получает и перенаправляет в СК многочисленные жалобы на превышение власти силовиками, а также заявления о пропавших людях. Ведомство опубликовало списки тех, кого арестовали за участие в акциях.

Массовые протесты продолжаются в Белоруссии с вечера 9 августа. До 13 августа протесты сопровождались столкновениями с милицией и жесткими задержаниями. Милиция применяла водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Сообщалось о примерно 7000 задержанных. Вечером 13 августа часть задержанных отпустили, они жаловались на избиения и издевательства.