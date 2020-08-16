Задержанные в Белоруссии россияне не интересовались политикой

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Задержанные в Минске 33 россиянина, которых считали членами ЧВК "Вагнер", узнали о предстоящих выборах президента Белоруссии, когда уже находились в стране в ожидании транзита.

"Все ребята узнали, когда пошли в магазин, что там висит плакат, что будут выборы президента Белоруссии. Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации", - сказал один из них в воскресенье в интервью "Первому Каналу".

Другой из задержанных в Минске россиян сообщил, что работу им предлагал некий "куратор", который звонил с сирийского номера. Он также интересовался у россиян о том, принимали ли они участие в боевых действиях в Донбассе.

Занимавшаяся логистикой поездки россиян сказала им, что не может состыковать рейсы.

"Она сказала, что у неё не получается состыковать рейсы Минск - Стамбул, Стамбул - Гавана, Гавана - Каракас. Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам санаторий в Белоруссии", - рассказал собеседник "Первого Канала".

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России, вернули на родину. Вернулись 32 из 33 человек. Ещё один остался в Белоруссии, так как имеет гражданство республики.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считали членами ЧВК "Вагнер" и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.