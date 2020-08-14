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Киев заявил о невозможности экстрадиции "вагнеровцев" на Украину

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Экстрадиция задержанных в Белоруссии предполагаемых участников ЧВК "Вагнер" становится невозможной после передачи их России, поскольку те имеют российские паспорта, а российская сторона своих граждан не выдает, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Если... и упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

На вопрос о том, следует ли вести диалог с российской стороной на предмет экстрадиции, Енин ответил: "Дело в том, что если у указанных лиц есть российские паспорта, то как Украина не выдает своих граждан, так и РФ или Беларусь точно так же не выдают своих граждан".

При этом он отметил, что в международной практике это правило не является абсолютным, и привел примеры США и Израиля, практикующих выдачу своих граждан другим странам.

"Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, и будет использовать (задержанных - ИФ) в качестве какой-то разменной карты, в первую очередь, с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны. И, тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороны", - сказал Енин.

Инцидент с "вагнеровцами"

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, которых белорусские власти идентифицировали как членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек из ЧВК "Вагнер", включая девятерых граждан Украины.

Перед этим, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер". 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным "вагнеровцам"

Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что задержанных в Белоруссии граждан России вернули на родину. Вернулись 32 из 33 человек.

Евгений Енин Украина ЧВК Вагнер Белоруссия

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