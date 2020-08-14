Киев выразил сожаление в связи с решением Минска вернуть "вагнеровцев" РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Киев ждал от Минска более взвешенного решения в отношении группы лиц, переданных Белоруссией России, заявляют в офисе президента Украины.

"Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера", - отметили в Киеве.

В свою очередь секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что возвращение белорусскими властями задержанных россиян на родину является недружественным шагом по отношению к Украине.

"К сожалению, власть Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине", - цитируется Данилов на странице СНБО в фейсбуке.

Данилов отметил, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия задержанных в Белоруссии в вооруженном конфликте в Донбассе.

Об интересе Украины к задержанным россиянам

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

Россия настаивала на их возвращении на родину.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами. 12 августа Украина официально запросила Белоруссию об экстрадиции 28 бойцов ЧВК "Вагнер", включая девятерых граждан Украины.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 ранее задержанных в Белоруссии гражданина России возвращены на родину. 33-й задержанный гражданин РФ, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что россиян, заподозренных белорусскими властями в работе на ЧВК "Вагнер", передали Москве без предварительных условий. После возвращения на родину россиянам не грозит преследование, однако они проведут две недели в обсерваторе, чтобы избежать завоза коронавируса в РФ, отметил собеседник агентства.

После сообщения о передаче задержанных России в украинском МИДе заявили, что теперь экстрадиция "вагнеровцев" становится невозможной, поскольку российская сторона своих граждан не выдает.