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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 17 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Журналистов правительственного пула изолировали из-за COVID-19. Журналистов, которые сопровождают премьер-министра в поездке по Дальнему Востоку, регулярно тестируют на инфекцию. Изоляция не повлияла на график правительства.

– Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за коронавируса. Дату сдвинули почти на месяц. В стране началась вспышка инфекции.

– Задержанные в Белоруссии россияне узнали о выборах после въезда в страну. Россияне, вернувшиеся на родину, утверждают, что были в Белоруссии только проездом. Они указали, что "куратор", предлагавший работу, звонил с сирийского номера.

– "Севилья" победила МЮ и вышла в финал Лиги Европы. Испанский клуб победил, проигрывая по ходу встречи. Во втором полуфинале сыграют "Интер" и "Шахтер".

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