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Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за коронавируса

Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за коронавируса
Статуя быка в медицинской маске
Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство Новой Зеландии приняло решение о переносе на один месяц начало всеобщих выборов из-за неожиданной вспышки коронавирусной инфекции в городе Окленде, заявила премьер-министр страны Джастина Арден.

"В конечном счете, 17 октября (...) – это дает партиям достаточно времени для планирования различных условий, в которых мы будем вести предвыборную кампанию", – сказал Ардерн журналистам на пресс-конференции.

Она отметила: "Мы все в одной лодке. Мы все ведем кампанию в одной и той же среде".

Изначально выборы были назначены на 19 сентября. Новозеландский закон требует, чтобы они были проведены до 21 ноября. Предварительное голосование теперь начнется в стране 3 октября.

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, призывавший к отсрочке, заявил, что "здравый смысл возобладал".

Новая Зеландия

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